Roma, premiazione in programma per Claudio Ranieri

29/03/2017 09:59

ROMA LEICESTER RANIERI RAGGI / Nessuno dimentica l'impresa sportiva realizzata da Claudio Ranieri con il suo Leicester. Un sogno terminato con l'esonero dopo la sconfitta in Champions League contro il Siviglia. Un gesto della società che ha scatenato le ire dei tifosi del club e non solo.

Ora Ranieri è in Italia, magari in attesa di un progetto intrigante, anche se a Leicester pensavo forse di chiudere la carriera. A Roma verrà quest'oggi premiato dalla sindaca Raggi in Campidoglio. In una nota si legge: "Ranieri romano nato e cresciuto tra San Saba e Testaccio, ha riscritto la storia di una squadra che ha appassionato a inorgoglito tifosi inglesi, italiani e romani di tutto il mondo".

L.I.