Atletico Madrid, Simeone non molla Cavani

29/03/2017 09:55

CALCIOMERCATO ATLETICO MADRID CAVANI / L'Atletico Madrid potrà presto tornare a operare sul mercato, una volta esaurita la sanzione della FIFA per il tesseramento irregolare di giocatori minorenni. E i 'colchoneros' pensano a una campagna in grande stile. Secondo 'Cadena Ser', sono quattro in particolare i nomi che Simeone avrebbe chiesto alla dirigenza. Su tutti, spicca, per l'attacco, quello di Cavani. L'attaccante uruguaiano è un vecchio pallino del 'Cholo' e sarebbe il nome ideale per supplire a un'eventuale partenza di Griezmann. Gli altri nomi caldi sono quelli di Vitolo, Kampl e Fabinho.

N.L.C.