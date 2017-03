Calciomercato Milan, Aubameyang nel mirino ma non bastano i milioni

29/03/2017 09:45

CALCIOMERCATO MILAN AUBAMEYANG / Il Milan è in procinto di cambiare la propria dirigenza, con il 14 aprile indicato come data ultime per un closing già rimandato troppe volte. Ovvio che i tifosi siano un po' scettici ma, al termine della stagione, il mercato darà la chance ideale ai nuovi proprietari per lanciare segnare di un nuovo corso.

Un grande colpo in attacco potrebbe essere quel Pierre Emerick Aubameyang che ben conosce i colori rossoneri, essendosi ritrovato a passare per Milano ai tempi di Ancelotti. Altro Milan quello che, ricco di Palloni d'Oro, si lasciò scappare un futuro talento. Il Saint Etienne lo riscattò per 1 milione di euro dopo che i rossoneri lo cedettero in prestito e ora, esploso al Dortmund, potrebbero non bastare 60-70 milioni, come sottolinea il 'Corriere dello Sport'. Dopo un periodo di calo Aubameyang è tornato ai suoi livelli, aiutando il Borussia a raggiungere la top 8 d'Europa in Champions League.

Difficile però ipotizzare un Milan in vantaggio sulla concorrenza. Aubameyang ha già sottolineato più volte di voler giocare per il Real Madrid e, dovesse lasciare il Dortmund, le offerte non gli mancherebbero. I rossoneri hanno dalla loro l'idea di un ricco progetto e poco altro. Sono in fase di rinascita e potrebbero anche mancare l'approdo in Europa League. Per quanto strano possa sembrare, è difficile che un campione in ascesa possa optare per il club (possibile ex) di Silvio Berlusconi.

L.I.