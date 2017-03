29/03/2017 09:30

GALLIANI MILAN / Niente Lega per Adriano Galliani: come riferisce 'Sky', l'attuale amministratore delegato del Milan avrebbe voluto candidarsi alla presidenza di Lega, ma il patron rossonero SIlvio Berlusconi avrebbe detto 'no', prospettando al suo dirigente una carriera in Fininvest.

S.D.