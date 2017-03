Olanda, Van Gaal o Seedorf per la panchina degli 'orange'

29/03/2017 09:33

PANCHINA OLANDA VAN GAAL SEEDORF / Dopo il 'no' di Frank De Boer, restano due i nomi caldi per la panchina dell'Olanda. Scontato il fatto che l'interregno di Peter Grim, che ieri ha guidato gli 'orange' contro gli azzurri, sarà breve, giusto il tempo di trovare il sostituto. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', la corsa è tra Van Gaal e Seedorf. L'idea della federazione olandese, tuttavia, potrebbe essere quella di nominare l'ex allenatore del Manchester United come direttore tecnico. In quel caso, sarebbe lui a provvedere poi di fatto alla nomina del nuovo allenatore.

N.L.C.