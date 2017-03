Calciomercato Napoli, da Darmian a Suarez: rinforzi per la panchina corta di Sarri

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

29/03/2017 09:12

CALCIOMERCATO NAPOLI DARMIAN SUAREZ / Nonostante lo scorso calciomercato sia risultato utile soprattutto per ovviare ad alcune mancanze della rosa di Maurizio Sarri, il Napoli si ritroverà in una situazione simile anche al termine di questa stagione.

Partendo dalla porta, alle spalle di Reina ci sono soltanto dubbi, dal momento che non è stata mai data reale fiducia a Rafael (unica presenza in Coppa Italia) e Sepe. Entrambi potrebbero dire addio all'azzurro nel prossimo mercato Napoli. Giuntoli ha nel mirino Meret, in alternativa a Perin, le cui condizioni fisiche andranno valutate. Si cercherà comunque un nome importante, data anche l'età di Reina.

In difesa si registra invece una situazione paradossale. Sul fronte centrali infatti Sarri dovrebbe avere soltanto l'imbarazzo della scelta, con Albiol-Koulibaly coppia titolare, alle spalle della quale la panchina registra Chiriches, Maksimovic e Tonelli. Peccato però che gli ultimi due arrivati in casa azzurra abbiano fatto registrare quasi più stop che presenze. Una condizione fisica precaria che, giunti alla volata finale della stagione, non può che sollevare qualche dubbio. L'ottimo staff del Napoli è stato in grado di recuperare Milik in tempi da record, di conseguenza è lecito ipotizzare problemi di fondo non così lievi per gli ex Torino ed Empoli. Dato l'investimento effettuato, pare difficile ipotizzare un addio di Maksimovic che, dovesse restare al fianco di Chiriches, andrebbe a completare un buon reparto. Impossibile invece fare ipotesi su Tonelli, che ha saputo farsi notare in campo, soprattutto in zona gol, ma che potrebbe pagare la sua condizione, cedendo il posto magari a un giovane talento azzurro come Luperto.

Calciomercato Napoli, Maksimovic e Tonelli: paradosso in difesa

Il mercato potrebbe inoltre portar via uno tra Hysaj e Ghoulam, alle spalle dei quali il tecnico non ha alternative convincenti. Maggio ha saputo dare una risposta d'orgoglio quando chiamato in causa, risultando tra i migliori. Ha però 35 anni e non è di certo possibile guardare al futuro con lui. Dall'altra parte c'è Strinic, che Sarri non ha mai visto di buon occhio. Schierato in assenza di Ghoulam per poi tornare a scaldare la panchina. Sarri non rinuncia al suo terzino 'bloccato' di destra e a quello di spinta sulla sinistra ma, oltre a trovare un eventuale sostituto titolare, sarebbe necessario rafforzare la panchina. In particolare sulla destra si fa il nome di Karsdorp del Feyenoord. Il Napoli lo segue da tempo e, a 22 anni, potrebbe essere pronto per il grande salto. Da non escludere però anche una pista italiana come quella per Darmian. L'Inter lo segue, avendo nel mirino anche Zappacosta, ma il Napoli avrebbe dalla sua la (probabile) partecipazione alla prossima Champions League. A 27 anni non può accontentarsi di 1393' giocati in stagione, anche se allo United.

Calciomercato Napoli, da Allan a Callejon: Giuntoli al lavoro

Nessun grosso problema a centrocampo, che risulta essere forse il reparto più competitivo del Napoli, tra campo e panchina. I nuovi arrivati però hanno tolto fin troppo spazio ai titolari della passata stagione e, in assenza di un confronto al termine della stagione, eventuali offerte nel prossimo calciomercato potrebbero allettare Jorginho e Allan.

Nel primo caso Sarri ha saputo ridare importanza al regista, con un minutaggio aumentato nelle ultime gare e soprattutto dichiarazioni d'apprezzamento. Il procuratore di Allan aveva però sottolineato come il numero di presenze fosse esiguo e, nonostante un mediano di rottura come lui serva decisamente agli azzurri, dinanzi alla sua eventuale voglia di partire ci sarebbe poco da fare. Con un Rog in rampa di lancio, il Napoli saprebbe come sostituirlo.

In attacco potrebbe infine dire addio Dries Mertens, che lascerebbe un grave vuoto in rosa, sia come esterno che come prima punta. Al suo posto si potrebbe tentare l'assalto ad El Shaarawy, anche se un esterno lo si dovrà trovare anche per la fascia destra. Possibile l'addio di Giaccherini, col Napoli che per il ruolo di vice Callejon si ritrova una lunga lista.

Il sogno resta Denis Suarez, che De Laurentiis segue dai tempi dell'ultima sfida contro il Villarreal. In alternativa si tratterà anche per Rashica del Vitesse, Traorè di proprietà del Chelsea e, restando in tema Villarreal, Castillejo.