Juventus, il titolo vola in Borsa: esclusa l'ipotesi di una scalata

JUVENTUS BORSA AGNELLI / Al di là delle vicende di campo, che vedono la Juventus dominare la serie A, risultare in vantaggio nella doppia sfida col Napoli in Coppa Italia e prepararsi al grande match contro il Barcellona, il 'Sole 24 Ore' analizza anche quanto avviene in Borsa.

Qualcuno infatti pare aver messo nel mirino la 'Vecchia Signora', il cui prezzo è ora di 0.45, ovvero il più alto degli ultimi 5 anni. Una curiosità di mercato la definisce il quotidiano, almeno per ora, nonostante vada a cadere con il record di capitalizzazione della società che, con oltre 450 milioni di euro, non è mai stato così alto in 15 anni di vita su listino. Ben il 15% del capitale è in media stato girato, nonostante nessuno sappia chi potrebbe star tentando questa ipotetica scalata. Intanto dagli ambienti bianconeri lasciando intuire come spazio di manovra non ci sarebbe, dal momento che per 120 anni il club è stato di proprietà degli Agnelli.

La Exor detiene il 63%, di conseguenza non ci sarebbe modo per ribaltare gli equilibri societari, giusto la possibilità di mettere in piedi una posizione, come si dice in gergo.

