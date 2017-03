Mondiali, Brasile-Paraguay 3-0: verdeoro primi qualificati

29/03/2017 08:06

BRASILE PARAGUAY MONDIALE RUSSIA / Il Brasile è la prima Nazionale a qualificarsi per i Mondiali di Russia del 2018. Una marcia trionfale la sua, completata nella notte italiana contro il Paraguay, battuto agevolmente per 3-0. Il merito è però anche dell'Uruguay, che regala la matematica certezza al gruppo di Tite, trovando la sconfitta per 2-1 in casa del Perù. Porta inviolata per il portiere della Roma Alisson e reti decisive di Coutinho, Neymar e Marcelo.

CLASSIFICA GRUPPO SUDAMERICANO

Brasile 33, Colombia 24, Uruguay 23, Cile 23, Argentina 22, Ecuador 20, Perù 18, Paraguay 18, Bolivia 10, Venezuela 6

L.I.