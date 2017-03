Calciomercato Roma, ecco le prime scelte di Monchi per difesa e centrocampo

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

29/03/2017 07:50

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI / In attesa dell'annuncio ufficiale della firma di Monchi con la Roma, prende forma la nuova squadra giallorossa disegnata dall'attuale direttore sportivo del Siviglia. Si cercano rinforzi in difesa e a centrocampo: secondo il 'Corriere dello Sport', la prima scelta nel ruolo di difensore centrale (in vista della cessione di Kostas Manolas) è Clement Lenglet del Siviglia. Per il talento classe 1995, il dirigente si è già attivato.

A centrocampo, invece, si legge sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', il nome in cima alla lista di Monchi è quello di Oghuzan Özyakup, 24enne mediano e capitano del Besiktas valutato 12 milioni di euro. Sempre a centrocampo, come anticipato su Calciomercato.it, a Monchi piace anche Santiago Ascacibar dell'Estudiantes.