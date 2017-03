Calciomercato Juventus, sirene per Dybala? Risposta bianconera in 3 colpi!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

29/03/2017 07:33

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Il continuo corteggiamento del Barcellona nei confronti di Paulo Dybala ha scatenato una triplice reazione in casa Juventus: secondo quanto si legge questa mattina sulle colonne di 'Tuttosport', la società bianconera ha deciso di sfidare il club blaugrana per tre suoi obiettivi, che rispondono al nome di Hector Bellerin (Arsenal), Marco Asensio (Real Madrid) e Iñaki Williams (Athletic Bilbao). Tutti e tre i calciatori nel mirino del calciomercato Juventus sono stati visionati dal vivo in occasione della partita amichevole tra Italia e Spagna Under 21.

Bellerin è legato all'Arsenal da un contratto fino al 2023, ma per i 'Gunners' quella che sta per arrivare potrebbe essere un'estate di grandi cambiamenti. Il Barcellona, dopo averci provato già a giugno, è pronto a riportarlo a 'casa', ma la Juve non molla la presa, considerandolo un'alternativa a Mattia De Sciglio come rinforzo per la fascia destra.

Marco Asensio, nelle scorse ore ha chiarito di avere intenzione di restare al Real Madrid nonostante il poco spazio avuto a disposizione, ma se la situazione non dovesse cambiare, le sirene provenienti da Italia (Juventus), Spagna (Barcellona e Inghilterra (Arsenal, Chelsea e Manchester United) potrebbero convincerlo a cambiare idea e a cambiare aria. Fabio Paratici è rimasto molto colpito dalla prestazione del giocatore in Italia-Spagna. Per il 4-2-3-1 di Allegri sarebbe un trequartista perfetto (potrebbe giocare in tutte e tre le posizioni). Il suo cartellino è valutato 50 milioni.

Stessa cifra per Iñaki Williams, blindato dall'Athletic Bilbao da una clausola rescissoria pari proprio a 50 milioni di euro. In caso di approdo sulla panchina del Barcellona, Valverde potrebbe portarlo in blaugrana, ma la Juve resta vigile.

Un capitolo a parte merita, infine, André Gomes, che Marotta e Paratici non perdono di vista in casa Barcellona. Gli uomini-mercato bianconeri sono in prima fila nella corsa al giocatore, che potrebbe salutare il club blaugrana in estate anche in prestito. Pronta un'operazione in stile Cuadrado.