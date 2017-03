Olanda-Italia, Petagna e l'esordio: "Grazie a Ventura e Gasperini"

29/03/2017 00:31

OLANDA ITALIA/ Andrea Petagna ha commentato ai microfoni di 'Rai Sport' il suo esordio in Nazionale contro l'Olanda: ""Prima dell'ingresso ho pensato a tutti i sacrifici fatti, non vedevo l'ora di entrare e ringrazio il mister di avermi scelto. Bisogna fare un passo per volta, ci sarà un Europeo con l'Under 21, cercherò di fare bene anche con l'Atalanta. Durante l'inno c'è stata grande emozione. Ringrazio molto Gasperini, è una persona importante per me".

S.F.