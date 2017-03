29/03/2017 04:04

SIVIGLIA ROQUE MESA LAS PALMAS / Roque Mesa difficilmente resterà al Las Palmas. Il calciatore, che tanto bene sta facendo in questa stagione in Liga, è da tempo finito nel mirino dei grandi club spagnoli. Il Siviglia - si legge su 'fichajes.net' - sarebbe in vantaggio sul Barcellona nella corsa all'acquisto d Mesa. L'operazione potrebbe portare gli andalusi a sborsare più di 12 milioni di euro.

M.S.