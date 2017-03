Qualificazioni Mondiali 2018, Bolivia-Argentina 2-0: disfatta 'Albiceleste'

29/03/2017 00:08

BOLIVIA ARGENTINA/ Si complica il cammino dell'Argentina nelle qualificazioni ai Mondiali di Russia del 2018. Gli uomini di Bauza, privi degli squalificati Messi, Higuain, Biglia e Mascherano, e con un Dybla non al meglio lasciato in panchina per 90 minuti, hanno perso 2-0 in casa della Bolivia. 'Fracaso' totale per la selezione 'Albiceleste', sconfitti dalle reti di Arce e Moreno.

BOLIVIA-ARGENTINA 2-0

31' Arce, 52' Moreno

CLASSIFICA: Brasile 30 punti, Uruguay 23, Argentina 22*, Colombia 21, Ecuador 20, Cile 20, Paraguay 18, Bolivia 10*, Venezuela 6.

* una partita in più