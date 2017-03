Olanda-Italia, Spinazzola: "Preferisco a sinistra. Zambrotta il mio esempio"

28/03/2017 23:47

OLANDA ITALIA SPINAZZOLA / Esordio in Nazionale per Leonardo Spinazzola. L'esterno dell'Atalanta è stato impiegato da Giampiero Ventura nel corso del secondo tempo di Olanda-Italia: "Sono molto emozionato, è stata una bella partita - ammette il calciatore scuola Juventus ai microfoni di 'Rai Sport' - La vittoria per noi era importante, sono contento per il mio periodo e per l'esordio in Nazionale. Zambrotta è il mio esempio. Preferisco giocare a sinistra, ma mi trovo bene anche a destra".

M.S.