Olanda-Italia, Gagliardini: "Esordio punto di partenza"

28/03/2017 23:18

OLANDA ITALIA/ Esordio in Nazionale per Gagliardini, entrato in campo nel primo tempo di Olanda-Italia per sostituire l'infortunato De Rossi: "Mi dispiace per Daniele, non so cosa sia successo. Sono orgoglioso per l'esordio ma deve essere un punto di partenza - ha dichiarato ai microfoni di 'Rai Sport' - L'impatto con la Nazionale? C'era bisogno di entrare subito e l'ho fatto. Con Parolo e Verratti mi sono trovato benissimo, sono due grandi giocatori come tutta la squadra. Ero emozionato ma forse è una mia caratteristica, riesco a gestire bene le emozioni".

S.F.