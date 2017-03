Olanda-Italia, Donnarumma: "Felice per l'esordio da titolare". Poi 'spaventa' il Milan!

28/03/2017 23:03

OLANDA ITALIA/ Serata da ricordare per Gianluigi Donnarumma che ha esordito da titolare con la maglia dell'Italia nell'amichevole vinta contro l'Olanda: "Cosa ho pensato dopo l'avvio sfortunato? Sono felicissimo per come è andata la serata e la partita. Dopo il gol ci siamo ricompattati, l'autogol di Romagnoli è stato sfortunato ma poi siamo tornati a giocare come prima - ha dichiarato Donnarumma ai microfoni di 'Rai Sport' - Sono felice per l'esordio dal primo minuto, ma c'è ancora Gigi Buffon che sta facendo molto bene. Lo ringrazio per tutti i consigli che mi sta dando, sono orgoglioso di vestire questa maglia. Gigi mi ha detto di stare tranquillo senza inventarmi niente perché già è tanto quello che faccio. Lavoro settimana dopo settimana per migliorare, perché c'è sempre da imparare. A chi dedico le parate? Sicuramente alla mia famiglia e alla mia ragazza che sicuramente mi stanno vedendo".

CALCIOMERCATO - Domanda di chiusura sul suo futuro al Milan, alla quale Donnarumma risponde lasciando tutto aperto: "Resto al Milan? Stasera mi godo la Nazionale, da domani inizieremo a preparare la partita col Pescara e se ne parlerà".

S.F.