Olanda-Italia, Bonucci: "Con la Spagna non partiamo battuti. Barzagli..."

28/03/2017 22:49

OLANDA ITALIA/ Leonardo Bonucci, l'uomo che ha regalato all'Italia il successo sull'Olanda, ha commentato così l'amichevole andata in scena tra gli 'Oranje' e gli azzurri: "Quanto pesa una vittoria così? Pesa perché dà sicurezza e consapevolezza. Sono contento, sta nascendo un bel gruppo. Dobbiamo continuare su questa strada - ha dichiarato a 'Rai Sport' - La crescita? E' quello che speravamo, ora bisogna acquisire personalità per giocare ogni partita con la sfrontatezza dei giovani. C'è un mix perfetto con i vecchi. Se possiamo andare a vincere in Spagna? Sarà una partita difficile ma non partiamo battuti. La vicenda Barzagli? Ha risposto il mister, Andrea ha chiesto un permesso e non ci vedo niente di male, si è sempre comportato da grande professionista".

S.F.