Amichevole, Olanda-Italia 1-2: festa azzurra con Eder e Bonucci

28/03/2017 22:40

OLANDA ITALIA/ Nell'amichevole di lusso andata in scena all'Amsterdam ArenA, l'Italia di Giampiero Ventura supera l'Olanda. Inizio sfortunato per Donnarumma, al suo esordio da titolare con la maglia azzurra: dopo undici minuti, il portiere del Milan non ha potuto niente per evitare il vantaggio olandese, arrivato grazie ad una autorete di Romagnoli. Risposta veemente dell'Italia che pareggia dopo un minuto con Eder e mette la freccia del sorpasso con Bonucci al 32' del primo tempo.

OLANDA-ITALIA 1-2

10' aut. Romagnoli (OLA), 11' Eder (ITA), 32' Bonucci (ITA)

S.F.