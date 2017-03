28/03/2017 22:08

CALCIOMERCATO PALERMO GAZZI / Bisognerà attendere la fine del campionato per conoscere il futuro di Alessandro Gazzi. Il centrocampista del Palermo, intervenuto in conferenza stampa, si è così espresso: "Restare anche in Serie B? Non ci ho mai pensato, non ho pensato mai a una retrocessione. Voglio attendere giugno per valutare per bene la situazione e capire quale possa essere realmente la scelta più giusta".

M.S.