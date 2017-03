Sassuolo, Ricci avvisa la Lazio: "Non è un derby. E con la Roma..."

28/03/2017 21:56

NEWS SASSUOLO/ Federico Ricci, punta del Sassuolo cresciuta nel settore giovanile della Roma, ha parlato così a tre giorni dalla sfida contro la Lazio: "E’ una partita che sento come tutte le altre. Sono cresciuto nella Roma e questo può influenzare magari, ma è una gara da preparare e affontare nella stessa maniera. I biancocelesti sono un'ottima squadra e vorranno vincere - ha dichiarato in un'intervista concessa a 'Laziopress.it' - Sarà una partita difficilissima, loro saranno agguerriti ma troveranno del filo da torcere. La Lazio davanti è fortissima. Immobile, Keita e Felipe Anderson sono attaccanti di livello, in grado di impensierire chiunque. Il derby di Coppa Italia contro la Roma? La Lazio non sarà assolutamente distratta. Pronostico? Sarà una partita bella, molto tesa. La qualificazione è ancora aperta, anche se la Lazio è favorita. La Roma dovrà fare una gara impeccabile".

S.F.