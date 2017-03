28/03/2017 21:49

CALCIOMERCATO FIORENTINA SALCEDO / Futuro lontano dalla Fiorentina per Carlos Salcedo. I Viola - secondo quanto riportato da 'informador.mx' - avrebbero comunicato al Chivas Guadalajara di non avere intenzione di esercitare il diritto di riscatto per il calciatore. Il club italiano avrebbe dovuto versare circa 4 milioni di euro.

M.S.