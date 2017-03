Calciomercato Cagliari, Capozucca: "Niente rinnovo per Di Gennaro. Sono dispiaciuto"

28/03/2017 21:18

CAGLIARI DI GENNARO CAPOZUCCA / Futuro lontano da Cagliari per Davide Di Gennaro. Il ds del Cagliari, Stefano Capozucca, intervenuto ai microfoni di 'Radio Sportiva', ha parlato così in merito al contratto del centrocampista scuola Milan: "Non ha accettato la nostra proposta - ammette - Sono dispiaciuto, è un giocatore che ho voluto fortemente qui a Cagliari".

RINNOVI - "Abbiamo già rinnovato diversi contratti come quello di Barella, Rafael e Dessena".

M.S.