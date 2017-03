ITALIANS – Nestorovski firma la doppietta, Higuain ancora all’asciutto. Muriel si fa male

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

ITALIANS NAZIONALI RUSSIA 2018 - Torna su Calciomercato.it l'appuntamento settimanale con Italians: questa settimana le pagelle dei principali giocatori stranieri di Serie A impegnati con le loro nazionali per la qualificazione a Russia 2018: protagonisti in positivo Nestorovski, Kalinic e Jankto. Flop Tachtsidis, Veseli e Birsa.

Italians - Le pagelle dei giocatori stranieri di Serie A impegnati in Nazionale

QUALIFICAZIONE RUSSIA 2018

JURAJ KUCKA (Slovacchia, Milan) 6 – Settantaquattro minuti giocati a buon ritmo per il centrocampista rossonero, impegnato contro Malta. Si becca un giallo a seguito di un fallo evitabile, per il resto riesce a dare un ottimo contribuito alla manovra.

KAROL LINETTY (Polonia, Sampdoria) 6 – Buona gara per il giovane centrocampista classe 1995 della Sampdoria, che contro il Montenegro si destreggia bene, recuperando un buon numero di palloni.

PIOTR ZIELINSKI (Polonia, Napoli) 6 – Anche lui si muove bene e azzecca i tempi di gioco a centrocampo. Dopo un buon primo tempo, cala leggermente nella ripresa e lascia il campo a Piszczek, che firmerà la rete del successo.

THIAGO RANGEL CIONEK (Polonia, Palermo) s.v. – Entra a tempo praticamente scaduto, i sessanta secondi trascorsi in campo aumentano solo le sue presenze in Nazionale.

CIPRIAN TATARUSANU (Romania, Fiorentina) 6,5 – L’estremo difensore fa una partita attenta contro la Danimarca e non commette alcuna sbavatura sugli appoggi. Solo un brivido sul finale di primo tempo, quando Eriksen si ritrova in area da solo e spara alto.

VLAD CHIRICHES (Romania, Napoli) 5,5 – Una disattenzione prima dell’intervallo potrebbe costare caro. Il danese Eriksen, infatti, gli scappa alle spalle e giunge al tiro indisturbato.

BOSTJAN CESAR (Slovenia, Chievo) 5,5 – Appare leggermente nervoso in avvio di gara contro la Scozia. A metà primo tempo viene ammonito mentre cerca di guadagnare qualche secondo per far rifiatare la sua squadra. Atteggiamento che non viene premiato dalla beffa finale.

JASMIN KURTIC (Slovenia, Atalanta) 5,5 – Il classe 1989 dell’Atalanta non brilla contro gli scozzesi, anche se nel complesso gioca una buona partita. Da lui ci si aspetta però qualcosa in più.

VALTER BIRSA (Slovenia, Chievo) 5 – Non è la sua migliore partita con la maglia della nazionale slovena. Pochissime occasioni per lui, si fa ammonire a seguito di un atterramento.

JOSIP ILICIC (Slovenia, Fiorentina) 5 – Qualche buon movimento in avanti, ma poca consistenza nella sua prestazione contro la Scozia. Sull’ordine dei novanta minuti non arriva alla sufficienza.

SAMI KHEDIRA (Germania, Juventus) 6 – Inizio di gara a toni bassi, si vede estrarre subito il cartellino giallo per un fallo tattico. Cresce col passare del tempo e il suo lavoro in mediana risulta fondamentale nella costruzione della vittoria con l’Azerbaigian.

JOE HART (Inghilterra, Torino) 6,5 – Non è chiamato a compiere particolari interventi, ma concede la giusta sicurezza al reparto arretrato e risponde presente in uscita quando necessario.

JAKUB JANKTO (Repubblica Ceca, Udinese) 7 – Un tempo e mezzo giocato alto livello, anche se contro la Nazionale della Repubblica San Marino non è un impegno complesso. Salta puntualmente l’uomo e confeziona due assist.

LADISLAV KREJCI (Repubblica Ceca, Bologna) 6,5 – Anche lui si mette in luce nel corso della partita, a pochi chilometri dal centro di Casteldebole. Un assist al primo tempo valorizza la sua prova.

RADJA NAINGGOLAN (Belgio, Roma) 5,5 – Si rende poche volte protagonista nel corso della partita. La Grecia si conferma avversaria ostile, specie nei duelli in mediana.

DRIES MERTENS (Belgio, Napoli) 5,5 – Gioca alle spalle di Lukaku, cerca varchi per entrare pericolosamente in area, ma viene controllato abbastanza bene dai difensori greci. Così non riesce a rendersi pericoloso più di tanto.

KONSTANTINOS MANOLAS (Grecia, Roma) 6 – Il suo compagno di reparto non lo aiuta molto in occasione della rete di Lukaku. Non può fare tutto lui.

PANAGIOTIS TACHTSIDIS (Grecia, Cagliari) 4,5 – Butta alle ortiche il merito di aver fatto l’assist sulla rete di Mitroglou, a inizio secondo tempo, facendosi espellere dall’arbitro per somma d’ammonizioni: due falli palesi e soprattutto evitabili.

VASSILIOS TOROSIDIS (Grecia, Bologna) 6 – Buona prestazione sulla corsia destra. Si propone con incisività e non rischia nulla in fase difensiva.

ALEKSANDAR TONEV (Bulgaria, Crotone) 6,5 – Il centrocampista del Crotone si mette in luce facendo una buona fase difensiva e non rischiando più di tanto. Il successo contro l’Olanda è anche merito suo.

KEVIN STROOTMAN (Olanda, Roma) 5 – La Bulgaria investe la sua Nazionale, beccata soprattutto per gli errori in difesa. Insieme ai suoi compagni di reparto non trova la forza per concretizzare la rimonta.

JOAO MARIO (Portogallo, Inter) 6 – Un paio di passaggi filtranti non andati a buon fine e qualche tentativo dalla distanza fuorimisura, ma è lui a dettare tempi e geometrie.

ERVIN ZUKANOVIC (Bosnia, Atalanta) 6,5 – Il centrale difensivo non va mai in affanno, un po’ per merito suo, un po’ per demerito degli avversari. La Nazionale di Gibilterra non riesce a tenere il passo dei bosniaci.

MIRALEM PJANIC (Bosnia, Juventus) 6,5 – Bastano 57 minuti del suo contributo per imprimere il gioco della squadra e mettere ko gli avversari. Esce dal campo sul 4-0, a partita virtualmente già chiusa.

GRIGORIS KASTANOS (Cipro, Pescara) 6 – Corre tanto e cerca di rendersi pericoloso in un paio di situazioni, ma alla fine non riesce a trovare le giuste misure. Contro l’Estonia finisce a reti inviolate.

OSCAR HILJEMARK (Svezia, Genoa) 6,5 – L’assist sulla quarta rete di Thelin gli fa guadagnare mezzo voto in più. Contro la Bielorussia conduce una buona gara.

STEPHAN LICHTSTEINER (Svizzera, Juventus) 6,5 – Padroneggia sulla fascia destra, giunge facilmente al cross e la Lettonia non riesce mai a bucare dalle sue parti.

BLERIM DZEMAILI (Svizzera, Bologna) 6,5 – Lo straordinario momento di forma prosegue anche in Nazionale. Non trova il gol, ma è tra i giocatori più pericolosi della Svizzera.

MILAN BADELJ (Croazia, Fiorentina) 6 – Buon approccio di gara contro l’Ucraina, a centrocampo si dà un bel da fare per buona parte del match. Cala di tono sul finale.

MARIO MANDZUKIC (Croazia, Juventus) 6,5 – Gioca in Nazionale nella stessa posizione che occupa nel 4-2-3-1 della Juventus. Mostra la stessa voglia per tutta la partita, ma anche qualche errore di troppo sotto porta, specie nella prima frazione di gioco.

MARCELO BROZOVIC (Croazia, Inter) 6,5 – Anche lui porta a termine una bella prestazione. Poco fortunato in fase di conclusione, ma contributo tecnico di alto livello.

NIKOLA KALINIC (Croazia, Fiorentina) 7 – Rakitic gli offre una palla perfetta nel primo tempo e lui non si lascia scappare l’occasione. Al di là della rete che decide il match con l’Ucraina, la sua prova è come sempre encomiabile.

MARKO ROG (Croazia, Napoli) s.v. – Subentra sul finale al posto dell’affaticato Brozovic. Non ha il tempo per mettersi in luce, ma cominciare a trovare il campo con la Nazionale maggiore, seppur per pochi minuti, non può che fargli bene.

THOMAS STRAKOSHA (Albania, Lazio) 6 – Devia in angolo un potente destro di Belotti, e respinge una conclusione ravvicinata di Candreva. De Rossi lo spiazza dal dischetto, mentre il colpo di testa di Immobile è imprendibile.

ELSEID HYSAJ (Albania, Napoli) 6 – Non male il giocatore del Napoli. Prova anche ad affacciarsi in attacco, ma senza grandi risultati.

ARLIND AJETI (Albania, Torino) 5,5 – Altro 'italiano' in campo fra gli albanesi. Soffre anche lui i movimenti di Immobile e di Belotti, ma rispetto ad Agolli regge meglio l'urto.

FREDERIC VESELI (Albania, Empoli) 4,5 – Timido nelle progressioni sulla fascia il giocatore dell'Empoli, commette un errore grave in marcatura su Immobile nell'azione che porta al raddoppio.

LEDIAN MEMUSHAJ (Albania, Pescara) 5,5 – Prova a dare personalità e qualità al suo centrocampo, ma Verratti e De Rossi sono di tutt'altro spessore.

EMIL HALLFREDSSON (Islanda, Udinese) 6 – Si fa valere su ogni contrasto e riesce quasi sempre a conquistare la palla. Nella ripresa è tra i maggiori protagonisti del capovolgimento del risultato, dopo l’iniziale vantaggio del Kosovo a fine primo tempo.

MARCEL BUCHEL (Liechtenstein, Empoli) 5 – Non riesce quasi mai a rendersi pericoloso, diventando facile preda della retroguardia macedone.

GORAN PANDEV (Macedonia, Genoa) 6 – Rivede il campo con la sua Nazionale. L’attaccante trentatreenne genoano gioca di esperienza, si muove poco ma è determinante in occasione delle reti.

ILIJA NESTOROVSKI (Macedonia, Palermo) 7,5 – Firma una doppietta contro il Liechtenstein e trascina la sua Nazionale al successo senza fatica.

NIKOLA MAKSIMOVIC (Serbia, Napoli) 5,5 – In avvio si fa sorprendere da Katcharava, che porta in vantaggio la Georgia. Si riscatta nel prosieguo della gara, rendendosi pericoloso anche sui calci piazzati.

PERPARIM HETEMAJ (Finlandia, Chievo) 5,5 – Il centrocampista clivense non ha particolari responsabilità sulla sconfitta con la Turchia, ma non riesce a dare una sterzata positiva alla sua partita, limitandosi a fare solo il compitino.

LUCAS BIGLIA (Argentina, Lazio) 6 – Nella sfida con il Cile lavora con diligenza sulla linea di centrocampo e filtra qualche buon pallone in verticale.

GONZALO HIGUAIN (Argentina, Juventus) 5 – Continua il suo periodo di digiuno dal gol. Lo cerca a più riprese, ma non è abbastanza lucido sotto porta. Si becca pure un cartellino giallo sul finale.

EVER BANEGA (Argentina, Inter) 6 – Entra in campo nel secondo tempo e riesce subito a dare il suo contributo, sia sui calci piazzati che sulle ripartenze.

MAURICIO ISLA (Cile, Cagliari) 6,5 – Sfida con esperienza Mas nel duello sulla corsia esterna e giunge un paio di volte al cross, mettendo dentro palloni invitanti per i suoi compagni.

GARY MEDEL (Cile, Inter) 6 – Fa tutto bene al centro della difesa. Peccato per il fallo da rigore commesso dal suo collega di reparto, Fuenzalida, che consegna la gara nelle mani dell’Argentina.

TOMAS RINCON (Venezuela, Juventus) 6 – Corre tanto e cerca di trasmettere serenità in fase difensiva. Obiettivo che riesce solo a metà, tuttavia sul pari per 2-2 con il Perù c’è tanto di suo.

JUAN ITURBE (Paraguay, Torino) 6 – La sua partita con l’Ecuador dura settanta minuti. Li affronta mostrando una buona condizione fisica, nettamente in crescita rispetto agli ultimi mesi.

MATIAS VECINO (Uruguay, Fiorentina) 5,5 – Sul finale di primo tempo non trova la porta con il suo colpo di testa in mischia, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa, viene travolto insieme ai suoi compagni da un ottimo Brasile.

ALISSON (Brasile, Roma) 5 – Rischia di compromettere la gara compiendo un’uscita goffa nei primi minuti, portando alla rete su calcio di rigore di Cavani.

MIRANDA (Brasile, Inter) 5,5 – Decisamente meglio nella seconda frazione di gioco, visto l’inizio un po’ sbilenco di tutto il reparto arretrato del Brasile.

DANI ALVES (Brasile, Juventus) 6 – Fa sentire la sua esperienza quando c’è da restare uniti e innescare la rimonta, così come avviene dopo l’iniziale vantaggio dell’Uruguay. La difesa avversaria va in difficoltà sui suoi cross.

CRISTIAN ZAPATA (Colombia, Milan) 6,5 – Gli viene chiesta una partita pratica, senza alcun rischio, e lui la interpreta nel migliore dei modi, senza andare in affanno.

JUAN CUADRADO (Colombia, Juventus) 6,5 – Gioca nel ruolo di esterno basso, spingendo come suo solito, ma facendo anche molta attenzione alla fase difensiva.

CARLOS SANCHEZ (Colombia, Fiorentina) 6 – Porta tanta legna sul fuoco del centrocampo dei colombiani, accorcia sempre con precisione in fase di non possesso.

LUIS MURIEL (Colombia, Sampdoria) s.v. – Alla mezz’ora è costretto a uscire dal campo con il supporto dei sanitari, a causa di una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Stagione in bilico.

CARLOS BACCA (Colombia, Milan) 5,5 – Fatica a trovare spazi nell’area di gioco avversaria. Finisce spesso in fuorigioco, ma grazie al suo atteggiamento concede ai compagni una soluzione in profondità.