Calciomercato Roma, Rui Patricio 'spinge' Szczesny in giallorosso

28/03/2017 21:26

CALCIOMERCATO ROMA/ Al termine della stagione in corso, la Roma dovrà risolvere la grana portieri. Puntare tutto su Alisson o affidarsi per il terzo anno di fila a Wojciech Szczesny? Un dubbio amletico che accompagnerà i giallorossi da qui a giugno e sul quale peserà anche la scelta del tecnico Luciano Spalletti o chiunque prenda il suo posto in caso di addio. Intanto, da Londra, arrivano notizie di calciomercato che riguardano da vicino il club capitolino.

L'Arsenal, società che detiene il cartellino di Szczesny, si sta convincendo a lasciar andare Petr Cech a fine stagione, per sostituirlo con un nuovo portiere. L'estremo difensore individuato dai londinesi è Rui Patricio, attuale numero uno dello Sporting CP. Per lui, i 'Gunners' avrebbero preparato già un'offerta di 17,5 milioni di euro che servirà per vincere la concorrenza del Watford. L'arrivo di Rui Patricio all'Arsenal, lascerebbe allora gli inglesi liberi di privarsi definitivamente di Szczesny. La Roma, a questo punto, potrebbe decidere di acquistarlo a titolo definitivo, visto che il polacco ha esternato in più occasioni la volontà di continuare la sua avventura all'ombra del Colosseo. In caso contrario, Szczesny diverrebbe uno dei portieri più ambiti d'Europa. La Juventus potrebbe farci un pensierino come possibile erede di Buffon.

S.F.