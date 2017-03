Calciomercato Napoli, si torna su Sakho in uscita da Liverpool

a cura di Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

28/03/2017 20:27

CALCIOMERCATO NAPOLI SAKHO / 27 anni un mese fa ed un talento ancora tutto da esprimere. Quando nell'estate 2013 il Liverpool sborsò poco meno di 20 milioni di euro per Mamadou Sakho, tutti gridarono all'affare: in maglia PSG il franco-senegalese aveva fatto vedere cose interessanti, si era guadagnato la nazionale (ha scelto la Francia, è nato a Parigi da genitori senegalesi) e la ribalta internazionale. Il passaggio in Premier pareva dunque la consacrazione. Invece, dell'uomo che tutti cercavano in quella sessione di calciomercato è rimasto ben poco. Il talento c'è e si è sempre visto, ma la continuità no e la storia d'amore coi Reds si è definitivamente interrotta all'arrivo di Klopp sulla panchina di Anfield, con il tecnico tedesco che ha capito di poter fare anche a meno di lui.

Il Napoli può tornare su di lui come nel 2013

Ma, con il contratto fino al 2020, quale futuro per lui? Sakho, per il momento, è in prestito al Crystal Palace e con la maglia degli Eagles è tornato sugli standard che aveva smarrito.

A fine anno tornerà a Liverpool, ma la sua strada è già tracciata, perché nella prossima finestra estiva i Reds sono fiduciosi di poterlo cedere senza perderci tanto rispetto all'investimento fatto quattro anni fa.

Chi sulle sue tracce? Secondo quanto riportato da The Sun, per il franco-senegalese sarebbe al momento corsa a due: da una parte il Southampton di Manolo Gabbiadini, dall'altro proprio il Napoli che Gabbiadini conosce bene. Gli azzurri si erano già interessati a Sakho proprio nel 2013, ma alla fine il calciomercato Napoli si era chiuso con un niente di fatto. Troppo alta la cifra inglese per quelle che erano le dinamiche azzurre e il colpo non andò a buon fine.

Ma la prossima estate potrebbe essere quella giusta: il rigore internazionale guadagnato dagli azzurri negli ultimi anni ha fatto crescere le aspettative intorno alla squadra e Sakho potrebbe ritrovare in azzurro un altro franco-senegalese (che però ha scelto la nazionale africana) come Koulibaly. Per una coppia tutta cuore e tecnica che farebbe bene alla difesa napoletana.