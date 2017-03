Calciomercato Milan, i cinesi sognano Vidal

28/03/2017 20:31

CALCIOMERCATO MILAN VIDAL / Spunta un nuovo centrocampista per il futuro del Milan. La nuova proprietà, che salvo clamorose sorprese dovrebbe insediarsi ufficialmente il 14 aprile, sta da tempo sondando il calciomercato alla ricerca di rinforzi che possano far fare il salto di qualità alla squadra di Vincenzo Montella. Il viaggio in Germania dei futuri dirigenti, Mirabelli e Fassone, sono stati parecchi e tra i nomi visionati con attenzione - secondo quanto riportato da 'Sky Sport' - ci sarebbe anche quello di Arturo Vidal.

L'ex Juventus, oggi al Bayern Monaco, piace parecchio ma al momento non esiste una vera trattativa. I prossimi giorni saranno importanti per capire quale sarà il budget a disposizione e se sognare colpi alla Vidal sarà davvero possibile.

