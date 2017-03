28/03/2017 19:50

CALCIOMERCATO ROMA SABATINI NAINGGOLAN / Parlando in un incontro con gli studenti all'Università Roma Tre, l'ex direttore sportivo della Roma Walter Sabatini si è soffermato anche su Radja Nainggolan: "La Roma non dovrà venderlo e spero non lo faccia ma quello che abbassa il suo prezzo è l'età (29 anni, ndr). Sarebbe un investimento folle, forse sconsigliabile. E' innegabile che sia il calciatore più forte d'Europa".

B.D.S.