28/03/2017 19:30

TORINO INFORTUNIO OBI / Preoccupazione per Sinisa Mihajlovic: durante l'allenamento odierno si è fermato Joel Obi. Il centrocampista, si legge sul sito del Torino, sarà sottoposto agli accertamenti del caso per valutare l'entità del problema. A parte anche Carlao, mentre Gustafson è rimasto a riposo per un attacco febbrile.

B.D.S.