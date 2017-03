Calciomercato Milan, minaccia Real Madrid per un difensore

Nicola Lo Conte

28/03/2017 19:38

CALCIOMERCATO MILAN MUSACCHIO REAL MADRID / Le buone notizie sul closing rasserenano l'ambiente Milan. Ma fin quando non ci sarà l'ufficialità, sarà difficile imbastire le strategie per la prossima stagione, soprattutto dal punto di vista del calciomercato. L'immissione di liquidità nelle casse rossonere, insieme alla qualificazione alle coppe europee 2017/18, sarà fondamentale per far decollare il calciomercato Milan. La squadra a disposizione di Montella ha un buon potenziale ed è soprattutto futuribile grazie ai molti giovani, ma servono degli innesti di spessore per fare il salto di qualità e rilanciarsi ai vertici del calcio italiano. In difesa, soprattutto, l'obiettivo sarebbe affiancare a Romagnoli un profilo internazionale.

Calciomercato Milan, Musacchio piace al Real

Non è un caso che si sia parlato spesso di Musacchio, vecchio pallino rossonero ritornato prepotentemente in auge negli ultimi tempi. I contatti con l'argentino del Villarreal sono frequenti. C'è da fare però attenzione alla concorrenza della Roma, che pur defilata resta sempre un competitor temibile per il giocatore. Non solo i giallorossi, però, sembrano voler fare sul serio. Dalla Spagna giunge voce dell'interessamento del Real Madrid. Secondo 'Ok Diario', il difensore sarebbe diventato il più probabile successore di Pepe, destinato ad abbandonare la camiseta blanca. Musacchio ha una clausola rescissoria importante, di circa 50 milioni di euro, ma la scadenza di contratto prevista nel 2018 e il mancato accordo per il rinnovo potrebbero spingere il Villarreal ad abbassare le pretese e a cederlo, per monetizzare, per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Milan e Roma, insomma, devono fare presto per evitare di essere beffate.