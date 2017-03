Chelsea, Conte sfida Inter e Juventus per Sanchez

28/03/2017 18:50

CALCIOMERCATO CHELSEA SANCHEZ / La corsa ad Alexis Sanchez si arricchisce sempre più di pretendenti. Dalle colonne del 'Guardian', si segnala in queste ore l'interessamento del Chelsea. Antonio Conte, secondo il quotidiano britannico, avrebbe messo il cileno in cima alla propria lista per il prossimo mercato. L'attaccante lascerà quasi certamente l'Arsenal a fine stagione e su di lui potrebbe scatenarsi un'asta. Inter e Juventus lo seguono da tempo, ma l'inserimento dei 'Blues' potrebbe sparigliare le carte.

N.L.C.