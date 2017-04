DIRETTA Premier League, Liverpool-Everton: segui la cronaca LIVE

01/04/2017 12:30

DIRETTA PREMIER LEAGUE LIVERPOOL EVERTON / La Premier League riparte con un derby: la giornata numero 30 del campionato inglese vede come gara inaugurale la sfida tra il Liverpool e l'Everton: per i 'Reds' è l'occasione per provare ad allungare sulle inseguitrici e mettere al riparo il quarto posto, mentre i 'Toffees' devono vincere per credere ancora nella rimonta Champions.

Classifica: Chelsea 69*, Tottenham 59*, Manchester City 57*, Liverpool 56, Manchester United 52**, Arsenal 50**, Everton 50, West Bromwich 43, Stoke City 36, Southampton 33**, Bournemouth 33, West Ham 33, Burnley 32, Watford 31*, Leicester 30*, Crystal Palace 28*, Swansea 27, Hull City 24, Middlesbrough 22*, Sunderland 20*.

* una partita in meno

** due partite in meno

B.D.S.