Roma - Da Ricci a Verde: il punto sui giocatori in prestito

Michele Spuri

28/03/2017 18:16

GIOCATORI PRESTITO ROMA / Nonostante la sosta per le Nazionali, il campionato di Serie B e quello di Lega Pro non si sono fermati e ci regalano diversi spunti per quanto riguarda le news Roma. In queste due competizioni sono 15 i giocatori che il club giallorosso ha ceduto in prestito ai rispettivi club. Partiamo dal campionato cadetto, dove sono 4 che ne fanno parte. Il centrocampista del Perugia Matteo Ricci ha disputato 90 minuti contro il Carpi, con la partita che si è conclusa 0-0, stesso minutaggio anche per l’esterno offensivo dell’Avellino Daniele Verde, reduce però dal 4-1 esterno contro la Ternana. Da segnalare le numerose voci di calciomercato, legate alla presenza di osservatori dall'Inghilterra sugli spalti. Di questa partita, invece, non ha fatto parte Lorenzo Di Livio, giocatore del club umbro, indisponibile. Infine, per quanto riguarda i giocatori in prestito in Serie B, infortunato Petar Golubovic nel Pisa.

Roma, pochi acuti dai prestiti in Lega Pro

Passiamo ora alla categoria inferiore, la Lega Pro, partendo proprio da due portieri: Ionut Pop e Thomas Svedkauskas. Per entrambi, che giocano rispettivamente con Fidelis Andria e Catanzaro, partita vista dalla panchina. L’unico giocatore che ha disputato 90 minuti è stato il centrocampista Lorenzo Vasco, uscito però sconfitto con la Fidelis Andria contro la Vibonese. Panchina per Simone Battaglia (Melfi), Franck Cedric (Catanzaro), Massimo Sammartino (Pistoiese) e Jacopo Ferri (Messina). Infine 69’ per Marco Frediani con l’Ancona nella sconfitta interna contro il Sudtirol, 14’ per Andrea Paolelli (Viterbese Castrense) contro la Lucchese, 45’ per Gianmario Piscitella con il Prato contro il Livorno, e 2’ per Mattia Rosato (Lupa Roma) contro la Pro Piacenza.