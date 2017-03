Marsiglia, Casillas ha firmato

28/03/2017 18:29

CALCIOMERCATO MARSIGLIA CASILLAS / Iker Casillas sarebbe vicinissimo a trasferirsi in Ligue 1 per la prossima stagione. L'ex portiere del Real Madrid ha un'opzione per il rinnovo di un altro anno del proprio contratto con il Porto, ma, secondo indiscrezioni riportate da 'A Bola', sarebbe già stato firmato un precontratto di due anni con il Marsiglia. Ad ogni modo, l'estremo difensore spagnolo comunicherà la propria decisione definitiva al club lusitano entro la fine di aprile.

N.L.C.