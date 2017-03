Calciomercato Inter, Guarin si propone: "Pronto a tornare"

28/03/2017 17:37

CALCIOMERCATO INTER GUARIN / In scadenza di contratto a novembre con lo Shanghai Shenhua, Fredy Guarin si candida per un ritorno all'Inter. Intervistato da 'fcinter1908.it', il colombiano spiega: "Sarà per sempre la mia squadra del cuore. Ho stima per dirigenti, sostenitori ed ex cmopagni. Devo molto a città e tifosi, c'è sempre la speranza di tornare un giorno. Ho un contratto fino a novembre, poi sarò un giocatore libero e vedremo. Ancora non ho sentito nessuno ma c'è la voglia e la disponibilità. Inter? Lo spero tanto: la mia disponibilità c'è, bisogna vedere cosa ne pensano i dirigenti".

Guarin torna anche sul mancato approdo alla Juventus con lo scambio saltato con Vucinic: "La dirigenza aveva preso questa decisione, è stato un momento delicato perché alcuni tifosi se la sono presa anche con me. C'è stata la mobilistazione sotto la sede affinché io rimanessi all'Inter e fortunatamente così è stato. E' un'esperienza che mi ha fatto crescere".

B.D.S.