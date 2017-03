Roma, Sabatini: "Monchi grande scelta. Spalletti-Juve? Lo auguro ai bianconeri"

28/03/2017 17:14

ROMA SABATINI MONCHI SPALLETTI / Walter Sabatini a tutto campo nel corso dell'incontro "Sport&Lavoro - L'evolusione del direttore sportivo' che si è tenuto all'Università degli Studi di Roma Te. L'ex direttore sportivo giallorosso si è soffermato molto sulle news Roma, partendo dalle ultime notizie sull'arrivo di Monchi in Italia nel ruolo fino a qualche mese fa ricoperto da lui: "È una giornata infausta - esordisce Sabatini - è stato reso quasi ufficiale il nome del prossimo ds della Roma. Sembrerebbe che la Roma abbia acquisito un professionista di grande levatura. Il club ha fatto una scelta straordinaria, è un uomo che rispetto molto, ha sempre fatto bene nel calcio. Se deciderà che i calciatori in rosa non vanno bene può venderli e ricavare oltre 200 milioni, ma non credo lo farà. Lui avrà un vantaggio enorme: la società è riuscita a indirizzare la comunicazione in una certa maniera e lo hanno presentato come un Re Mida".

Da Monchi a Spalletti che voci del calciomercato lo indicano come un possibile candidato alla panchina della Juventus, nel caso non dovesse essere confermato Allegri: "Spalletti sarebbe una perdita enorme. Non chiede i top player e non ha mai evidenziato l'inadeguatezza di una rosa. Guardate gli altri cosa fanno invece. Spalletti merita di vincere con la Roma, è l'unico in grado di farlo. Lui alla Juventus? Lo auguro ai bianconeri, ma spero che resti in giallorosso".

Roma, Sabatini: "Secondi per ciclo sovrannaturale Juventus"

L'ex dirigente del club capitolino ha poi parlato di un aspetto importante del suo lavoro, le plusvalenza: "Quanto fatto a Roma è molto importante: le plusvalenze hanno evitato le ricapitalizzazione. empre secondi? La Roma ha dovuto fare i conti con il ciclo sovrannaturale della Juventus. Tante squadre metropolitane vorrebbero arrivare secondi come la Roma".

Infine, Sabatini ha smentito la sua presunta fede laziale: "L'ho sempre smentito. Sono romanista malato, ma ho sempre detto che avrei rispettato la Lazio perché mi ha fatto lavorare in un momento difficile. Non denigrerò mai la Lazio".

B.D.S.