Argentina, squalificato Messi: esulta... Icardi! "Bauza, che scusa avrai ora?"

28/03/2017 17:14

ARGENTINA SQUALIFICA MESSI ICARDI / La doppia vittoria contro Colombia e Cile ha rilanciato l'Argentina nella classifica del proprio gruppo di qualificazione al Mondiale di Russia 2018, riportando l'Albiceleste al terzo posto. La corsa alla rassegna russa, però, rischia di complicarsi nuovamente. La Fifa, infatti, ha annunciato la squalifica per 4 turni per il fenomeno Lionel Messi, reo di aver insultato la squadra arbitrale al termine della sfida col Cile. Una tegola pesantissima per il Ct Edgardo Bauza, che dovrà affrontare la volata finale verso il Mondiale senza il suo uomo migliore. E su Twitter, proprio il commissario tecnico è finito al centro della discussione sollevata dai tifosi argentini. Il motivo? Mauro Icardi. Senza Messi, infatti, i fan della 'Seleccion', invocano la convocazione del capitano dell'Inter, mai chiamato dall'attuale tecnico nonostante i tanti gol segnati in nerazzurro. Sarà la volta buona? I tifosi se lo augurano.

L.P.

Y suspendieron a messi nomas

Ahora todos VAN A DECIR LLAMEN A ICARDI ???? — giuLi (@giuligimeneez) 28 marzo 2017

Messi suspendido por 4 fechas. Que excusa van a poner más adelante para no citar a Icardi. — Cristian Gigli (@cristiangigli18) 28 marzo 2017

Icardi y Dybala, la dupla en ataque para las otras 3 fechas sin Messi. — Guillermo Cito (@Willycito06) 28 marzo 2017

Sin Messi que bien nos vendría Icardi... — Lara❃ (@Larii_Pereyra) 28 marzo 2017

Chau Messi...bienvenido Icardi!!! — Albamonte Intrusos (@tanoalbamonte) 28 marzo 2017

4 fechas a Messi, sino convocan a Dybala e Icardi no vale la pena mirar los partidos — Gabi (@GabiCaarabajal) 28 marzo 2017

Con Messi suspendido Bauza debería convocar a Icardi. — Warrior (@jesus_pana) 28 marzo 2017

A ver si ahora bauza se rescata y sin Messi convoca a Maurito Icardi — Fabra (@Mati_Belsito) 28 marzo 2017

Y si ahora con la sanción a Messi no convocan a Icardi me doy por vencido — I V Á N (@ivan_lmonzon) 28 marzo 2017