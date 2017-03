Inter - Manaj in punizione, Longo stecca: il punto sui giocatori in prestito

Raffaele Amato

28/03/2017 17:03

PRESTITI INTER / Approda su Calciomercato.it la rubrica settimanale che offre una panoramica sui principali calciatori ceduti in prestito dall'Inter nelle ultime due sessioni e che nello scorso weekend sono scesi in campo con la maglia della propria Nazionale o del proprio attuale club. Le news Inter riportano un Bardi in versione top tra i pali del Frosinone e un Belloni flop con tutto l'Avellino.

Inter, Bardi vittoria imporante. Jovetic resta a guardare

NAZIONALI

STEVAN JOVETIC (Montenegro): avrebbe dovuto giocare il match valido per Russia 2018 contro la Polonia, poi vincitrice per 2-0, ma nell’allenamento di vigilia è stato costretto a fermarsi a causa di una lesione tra il primo e il secondo soleo. Un infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per almeno due settimane e che mette a serio rischio il riscatto, fissato a poco meno di 15 milioni di euro, del suo cartellino da parte del Siviglia. Una news Inter pessima per Ausilio e il club nerazzurro.

SENNA MIANGUE (Belgio under 21): novanta minuti positivi contro Malta, battuto 2-1 nel match amichevole, per il terzino da gennaio al Cagliari.

ANDREA DIMARCO (Italia under 20): per una contusione alla schiena ha giocato appena venti minuti della sfida contro la Polonia – persa 3-1 dalla baby Nazionale di Evani – valida per il Quattro Nazioni.

SERIE B

FRANCESCO BARDI (Frosinone): qualche buona parata e un'uscita vuoto nel successo contro la Spal che ha permesso alla squadra di Marino di tornare in vetta al campionato cadetto.

REY MANAJ (Pisa): l’avventura a Pisa è iniziata benissimo ma rischia di terminare come quella col Pescara. Gattuso non l’ha convocato per il delicato match del ‘Bentegodi’ contro il Verona, terminato col risultato di 1-1, a causa di suoi comportamenti a dir poco non professionali: "La priorità è il gruppo, per cui l'interpretazione delle regole deve essere uguale per tutti, altrimenti si va a giocare al parco con gli amici. Quando si indossa una maglia importante si devono avere regole precise per fare ciò che si prepara durante la settimana" ha tuonato contro di lui il tecnico dei nerazzurri.

ISAAC DONKOR (Cesena): sostituito al termine del primo tempo dell’incontro perso 2-1 contro la Virtus Entella. Prestazione negativa con annesso cartellino giallo.

ANDREA PALAZZI (Pro Vercelli): quasi novanta minuti discreti nel pareggio a Latina.

NICCOLO’ BELLONI (Avellino): un tempo per l’esterno nella pesante sconfitta (4-1) con la Ternana.

GASTON CAMARA (Brescia): sostituito a inizio ripresa della gara conclusasi 1-1 contro il Vicenza.

GLI ALTRI

Di Gennaro e Della Giovanna (Ternana, non convocato), Gyamfi (Ternana, in panchina), Puscas (Benevento, non convocato) e Forte (Perugia, in panchina).

ESTERO

SAMUELE LONGO (Girona): senza sussulti la prova del giovane attaccante contro il Real Oviedo, che ha avuto la meglio del Girona (seconda in classifica) con un netto 2-0. Finora è stata comunque ottima la sua stagione in Spagna: 12 i gol messi a segno dal classe ‘92 nel campionato spagnolo di Liga 2.