Calciomercato Juventus, da Madrid una nuova sorpresa: James Rodriguez!

Giuseppe Barone

28/03/2017 17:33

CALCIOMERCATO JUVENTUS JAMES / Nonostante gli impegni delle nazionali ancora tutti da ultimare, c'è sempre spazio per il calciomercato in Serie A. Come sempre attivissima su più fronti ed attenta a tutto ciò che accade in giro per l'Europa c'è la Juventus, intenzionata già da ora ad allestire una squadra sempre più qualitativa da mettere agli ordini di Massimiliano Allegri. Un vecchio pallino del tecnico livernese ex Milan è il 4-3-1-2. Di fondamentale importanza in questo schieramento tattico è il ruolo del trequartista, così come anche nel freschissimo 4-2-3-1 allestito negli ultimi mesi. Motivo per cui il calciomercato Juventus si sta focalizzando con largo anticipo proprio su quella zona di campo.

Calciomercato Juventus: Isco spinge James da Allegri

Tra i nomi più caldi delle ultime settimane c'è sicuramente lo spagnolo del Real Madrid, Isco. Il numero 22 di casa Zidane pare però indirizzato verso il prolungamento del contratto con le Merengues escludendo di fatto un'avventura bianconera. Come riferisce 'sport.es', negli ultimi giorni c'è stata infatti un'accelerazione nella trattativa con le parti che si sono venute incontro sugli 8 milioni di euro. Non tutti i mali vengono però per nuocere. Stando a quanto riferito dallo stesso quotidiano catalano, il rinnovo dell'ex Malaga porterà all'inevitabile cessione di James Rodriguez, altro trequartista di prima scelta. Secondo il quotidiano iberico la compagine bianconera potrebbe mettere gli occhi proprio su James per 'sostituire' lo stesso Isco ormai destinato al rinnovo. Un pedina dunque di estrema qualità per la truppa di Allegri che dovrà però fronteggiare la concorrenza anche del Bayern Monaco.