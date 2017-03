Calciomercato Roma, Dzeko: "Ho ancora due stagioni ad alto livello. Totti..."

28/03/2017 16:36

CALCIOMERCATO ROMA DZEKO / Edin Dzeko è certamente tra le sorprese più positive di questa stagione in Serie A. Reduce da un'annata deludente, il centravanti bosniaco si sta rifacendo con gli interessi andando a segno a raffica con la Roma: "Questa è una delle mie stagioni migliori: ho 31 anni e penso di averne davanti altre due ad alto livello - ha detto l'ex Manchester City a 'Nova Tv' dimenticando forse che ha ancora tre anni di contratto con i giallorossi - Poi continuerò per raggiungere tutti i miei obiettivi". Dzeko ha risposto anche alle domande su Totti, non risparmiando elogi al suo capitano: "Nonostante il grande successo mondiale non si considera speciale o migliore degli altri, è una persona abbastanza semplice".

M.R.