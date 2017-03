Panchina Olanda, de Boer dice no!

28/03/2017 17:46

PANCHINA OLANDA DE BOER / Non sarà Frank de Boer a prendere il posto di Blind sulla panchina dell'Olanda. L'ex tecnico dell'Inter non ha intenzione di guidare la Nazionale orange ma aspetta la chiamata di un club. A spiegarlo all''Algemeen Dagblad' è il suo agente Guido Albers: "de Boer vuole essere in campo ogni giorno, non è disponibile per l'Olanda: Frank non sarà il nuovo allenatore".

A questo punto in corsa per la guida dell'Olanda restano van Gaal e Seedorf, ma non è escluso un nome a sorpresa.

B.D.S.