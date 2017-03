Calciomercato, Casiraghi rivela: "Con Zola a un passo dall'Inter"

28/03/2017 16:01

INTER ZOLA CASIRAGHI - Gianfranco Zola adesso allena il Birmingham in Championship, ma la sua panchina poteva essere quella dell'Inter. Il tecnico sardo, infatti, è stato attenzionato dalla società nerazzurra dopo l'esonero di de Boer, ma la scelta è poi caduta su Stefano Pioli. "Gianfranco e noi dello staff eravamo in lizza fino all'ultimo secondo - ha svelato Pierluigi Casiraghi, vice di Zola, a 'sportmediaset.it' - Poi la scelta è caduta su Pioli. Peccato, perché sarebbe stata una grande opportunità per noi, ma l'Inter è una grande società e con Pioli sta ottenendo ottimi risultati. Un mio ritorno in Italia? Mi trovo benissimo qui, fare calcio in Inghilterra è stupendo. Siamo in Championship ma la società è organizzata, giochiamo in stadi stupendi con ventimila spettatori di media. Qui il calcio è un'altra cosa, ha sempre un fascino particolare".

A.L.