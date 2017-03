Calciomercato Milan, da Kolasinac ad Aubameyang: tra colpi e 'sogni' estivi

Raffaele Amato

28/03/2017 15:52

CALCIOMERCATO MILAN / Nell'assemblea del prossimo 14 aprile, dopo oltre un anno di dubbi e trattative che più di una volta sono state sul punto di saltare, dovrebbe avvenire il trasferimento del Milan dalle mani di Silvio Berlusconi a quelle di Sport Investment Lux che fa capo all'uomo d'affari cinese Yonghong Li. Il giorno seguente a questo storico e tumultuoso passaggio di consegne, Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, rispettivamente nuovi amministratore delegato e direttore sportivo, potranno finalmente mettere a punto in ogni minimo dettaglio le strategie per la prossima sessione di calciomercato.

Calciomercato Milan, Musacchio e Bernardeschi obiettivi caldi

Yonghong Li sembra avere un grosso potenziale economico alle spalle per consentire ai suoi dirigenti un calciomercato Milan all'altezza del blasone e delle storiche rivali Juventus e Inter. Il primo passo da compiere dovrà essere in direzione rinnovo di Donnarumma, mentre il primo colpo potrebbe arrivare nel giro di brevissimo tempo: a quanto pare i rossoneri avrebbero bruciato la concorrenza straniera e italiana (Juve in primis) per Sead Kolasinac, terzino sinistro dello Schalke 04 in scadenza a giugno. Il secondo acquisto 'importante' potrebbe invece essere quel Musacchio (Villarreal) che il Milan provò a prendere già l'estate scorsa. In Spagna danno l'affare vicino alla conclusione.

Per rinforzare la squadra di Montella (o chi per lui), la nuova proprietà cinese potrebbe guardare anche in Francia, nello specificio al Lione dove milita Rachid Ghezzal, un altro potenziale parametro zero su cui, come anticipato dalla nostra redazione alcuni giorni fa, ha già messo gli occhi il quasi ex ad Adriano Galliani. Il mirino del Milan con gli occhi a mandorla sarà certamente puntato pure in Italia, in casa Fiorentina: secondo i rumors sarebbe assai gradito il profilo di Federico Bernardeschi, per il quale però la Juventus - e in seconda fila l'Inter - hanno già compiuto imporanti passi in avanti. Nei piani di grandeur il simbolo del nuovo corso milanista dovrebbe essere un top player: in cima ai desideri sembrerebbe esserci l'ex - ora al Borussia Dortmund - Pierre-Emerick Aubameyang, un 'sogno' da circa 100 milioni di euro che farebbe ritrovare l'entusiasmo perduto alla piazza rossonera e quella competitività ai massimi livelli sfumata dopo l'addio di Thiago Silva e Ibrahimovic.