Milan, Abbiati choc: "Mi pesava andare a Milanello. Non avevo più passione"

28/03/2017 15:48

MILAN ABBIATI / Il 14 maggio dello scorso anno in casa contro la Roma Christian Abbiati giocò la sua ultima partita ufficiale con la maglia del Milan prima di decidere di appendere gli scarpini e i guanti al chiodo. In una intervista a 'Radio 24' l'ex portiere rossonero è tornato a parlare del suo addio, svelando dei sorprendenti retroscena di calciomercato: "Io ho smesso perché era un anno difficile, con tutte le dicerie sul cambio di società ho deciso di smettere perché mi pesava un po' andare a Milanello. Non è facile ammetterlo e dire di aver perso la passione, ma bisogna essere consapevoli di tutto quanto e prendere in mano la situazione: ne ho approfittato. Avevo un altro anno di contratto ma ho preferito prendere la mia strada, ed è stata la soluzione migliore".

Milan, Abbiati elogia Donnarumma: "Ha tutto per diventare il nuovo Buffon"

Le news Milan raccontano che la sua eredità è stata raccolta da un giovane dal talento smisurato, Gianluigi Donnarumma: "Ha tutto quanto per diventare il nuovo Buffon - ha aggiunto Abbiati - Mi sorprende la passione che ha Gigi: ha un anno meno di me, ne ha 39. E' vero che giocare in una squadra vincente ti aiuta. Gigio invece ha i numeri, ha tutto. Ha 18 anni, può migliorare ancora tantissimo, ha il carattere giusto per fare il portiere, è calmo. Aveva 16 anni, con una squadra che non era delle migliori quando ha esordito, e la pressione di 'San Siro' non è facile da gestire, E' uno che non si accontenta, che gli piace il suo lavoro, ha passione. Può migliorare ancora di più con i piedi, ma da quando lo conosco è già migliorato tanto anche lì. Oggi il ruolo del portiere è cambiato molto rispetto a quando ho iniziato io".

M.R.