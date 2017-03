Calciomercato Roma, Inter-Manolas: c'è l'offerta

28/03/2017 15:29

CALCIOMERCATO ROMA INTER MANOLAS / Quaranta milioni di euro circa: questa la cifra che l'Inter avrebbe pronta per Kostas Manolas, difensore della Roma da tempo corteggiato dalla società nerazzurra. Come riferisce 'Premium Sport', l'interesse del club lombardo per l'ex Olympiacos si sarebbe già concretizzato in cifre: 32 milioni di euro più sette di bonu la proposta che dalle parti di Corso Vittorio Emanuele sarebbero pronti a recapitare dalle parti di Trigoria.

Come raccontato da Calciomercato.it, il rinnovo tra Manolas e la Roma al momento è in alto mare e difficilmente si concretizzerà salvo clamorosi colpi di scena. Per il greco non c'è però soltanto l'interesse dell'Inter: Arsenal, Manchester United e anche la Juventus seguono l'evolversi della vicenda. La società giallorossa spera che parta un asta, intanto l'Inter ha mosso il primo passo: 39 milioni (bonus compreso) per strappare il sì dei giallorossi.

Calciomercato Roma, Manolas indiziato numero uno per l'addio

Nella società giallorossa tutto lascia presagire che sarà proprio Manolas l'addio eccellente nella prossima sessione della campagna trasferimenti. Nei giorni scorsi lo stesso calciatore ha rilasciato dichiarazioni non certo di apertura al rinnovo: "Il mio futuro è nelle mani della Roma. Se vogliono tenermi, sanno cosa devono fare. Se vogliono vendermi, non posso farci nulla".

Parole alle quali il difensore aveva aggiunto anche altre, tirando in ballo l'altro uomo mercato della Roma, Nainggolan: "Deve abituarsi alla pioggia se vuole giocare nelle squadre più forti al mondo". Frasi non certo accolte con il sorriso dalla piazza giallorossa.

B.D.S.