Calciomercato Inter, il piano per 'aggirare' il fair play finanziario senza sacrificare i big

Stefano Migheli

28/03/2017 15:22

CALCIOMERCATO INTER / L'Inter potrebbe non essere costretta a sacrificare un proprio gioiello in nome del fair play finanziario. In queste settimane si parla molto delle possibili operazioni in uscita che permetterebbero ai nerazzurri ulteriori sforzi economici di un certo livello. Gli indiziati principali sono Marcelo Brozovic ed Ever Banega: il croato vanta una clausola rescissoria per l'estero di circa 50 milioni di euro, mentre l'argentino – arrivato a costo zero – se rivenduto in Cina potrebbe portare una ricca plusvalenza di una certa importanza sempre in ottica bilancio. La società, però, potrebbe trovare uno stratagemma per non dover rinunciare a nessuno dei propri big: nello specifico si tratta di lasciar partire alcuni elementi che non fanno più parte dei programmi futuri del calciomercato Inter.

Calciomercato Inter, da Ranocchia a Jovetic: 30 milioni in arrivo

Tra questi c'è Andrea Ranocchia, oggi all'Hull City in prestito secco. La buona seconda parte di stagione che sta disputando in Inghilterra consente all'Inter di farne un uomo mercato per la ricca Premier: lo stesso giocatore ha fatto sapere che sarebbe felice di continuare oltre Manica e potrebbe partire per circa 10 milioni di euro, con un risparmio sull'ingaggio di 1,7 milioni annui per le prossime due stagioni (scadenza 2019). Tra i giocatori finiti nel dimenticatoio c'è anche Caner Erkin, che nonostante il grave infortunio verrà riscattato dal Besiktas per un milione di euro. La società risparmierà 2 milioni a stagione dal suo ingaggio per i prossimi 2 anni (anche lui scadenza 2019). Il riscatto più importante è quello di Jovetic dal Siviglia che probabilmente sborserà i 13 milioni di euro richiesti. La società risparmierà 3,5 milioni di ingaggio annui (anche lui scadenza 2019). In attesa di conoscere anche il destino di Eder, Santon e Nagatomo, i giocatori più caldi sul fronte uscite, e considerando solo queste tre operazioni, si arriverebbe ad un tesoretto di una trentina di milioni fra introiti e mancate uscite, un bel risparmio che sarà determinante per il calciomercato in entrata.