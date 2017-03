Calciomercato, occhi sull'olandese Promes: lo manda Carrera

Alessio Lento (@lentuzo)/ M.T.

28/03/2017 15:11

PROMES CARRERA OLANDA ITALIA - Stasera ad Amsterdam è in programma l'amichevole tra l'Olanda di Grim, che sostituisce momentaneamente l'esonerato Blind, e l'Italia di Giampiero Ventura. Un'occasione sì per vedere all'opera con la Nazionale maggiore calciatori esordienti, o quasi. Ma anche per gli scout del calciomercato serie A di seguire dal vivo prospetti che potrebbero rivelarsi interessanti in vista della prossima sessione di calciomercato. OItre a Karsdrop e Klaassen, da tenere d'occhio anche un esterno d'attacco: Quincy Promes.

Calciomercato Serie A: Promes, il pupillo di Carrera

Il 25enne Nazionale olandese milita attualmente nello Spartak Mosca. La squadra capolista della Premier League russa è guidata in panchina dall'italiano Massimo Carrera, ex collaboratore di Antonio Conte alla Juventus e in Nazionale. Arrivato in Russia nell'agosto del 2014, Promes sta trovando grande continuità di rendimento in questa stagione: in 19 presenze tra campionato e coppe, è riuscito ad andare in rete 7 volte e a servire 7 assist. Un bottino di tutto rilievo per il veloce esterno che può giostrare indifferentemente a destra o a sinistra. Blindato da un contratto fino al 2021, la valutazione di Promes si aggira sui 15/17 milioni di euro: un investimento certamente importante per un giocatore dagli ampi margini di crescita.