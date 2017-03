Calciomercato Juventus, Bakayoko 'spinge' Matic da Allegri?

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

28/03/2017 15:08

CALCIOMERCATO JUVENTUS MATIC MANDRAGORA - Tra Verratti e Tolisso... rispunta il terzo incomodo. La mediana della Juventus potrebbe arricchirsi di un nuovo alfiere nel prossimo calciomercato estivo, con il regista del PSG e il talento del Lione in cima alle preferenze del club di Corso Galileo Ferraris. Ma la corsa non sarebbe ristretta soltanto a questi due nomi. Per il calciomercato Juventus potrebbe infatti ritornare di moda la pista Nemanja Matic, già sotto la lente d'ingrandimento di Marotta e Paratici la scorsa estate.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Matic

Malgrado Antonio Conte lo abbia sempre sempre messo - anche pubblicamente - nella lista degli incedibili, il 29enne mancino nella stagione in corso è stato spesso in ballottaggio con Fabregas per una maglia da titolare al fianco dell'inamovibile Kantè e un eventuale approdo di Bakayoko (tra gli obiettivi primari del mister leccese per il centrocampo) a Londra metterebbe ulteriormente in bilico la sua titolarità. Senza le necessarie garanzie, quindi, Matic potrebbe anche bloccare le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2019 e valutare la possibilità di lasciare 'Stamford Bridge'. Un ulteriore indizio del ritorno di fiamma della Juve per il nazionale serbo si spiegherebbe anche con la possibile permanenza a Torino di Massimiliano Allegri, adesso più vicino al prolungamento con la società bianconera e primo 'sponsor' dell'ex Benfica nell'ultimo mercato estivo. Il pericolo per i campioni d'Italia potrebbe essere rappresentato dal Barcellona, dato negli ultimi tempi dalla stampa spagnola sulle tracce del calciatore, il cui cartellino sarebbe valutato 35-40 milioni di euro dal Chelsea.

Juventus, Allegri ritrova Mandragora

In attesa del colpo a sensazione per luglio, Allegri per la metà campo avrà a disposizione un 'nuovo acquisto' a Vinovo. Stiamo parlando di Rolando Mandragora, pienamente ristabilitosi dopo il grave infortunio al piede che lo ha tenuto ai box per diversi mesi. Il classe '97 - dopo alcune uscite con la Primavera di Grosso - è ritornato nella lista dei convocati dell'Under 21 allenata da Di Biagio, disimpegnandosi egregiamente sia contro la Polonia entrando a gara in corso, che nel match di ieri all''Olimpico' con la Spagna nella posizione di difensore centrale. Una freccia in più nell'arco di Allegri per un finale di stagione che si preannuncia infuocato per la ' Vecchia Signora'. A fine stagione l'ex Genoa potrebbe però partire in prestito per giocare con maggiore continuità.