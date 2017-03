Calciomercato Inter, Lovren 'consiglia': "Liverpool, compra Perisic!"

28/03/2017 15:04

CALCIOMERCATO INTER PERISIC / Nella prossima sessione di calciomercato l'Inter potrebbe perdere uno dei suoi big. Al momento i maggiori indiziati risultano essere Jeison Murillo, Ever Banega e Marcelo Brozovic. Nonostante l'ufficiosa dichiarazione d'incedibilità (a meno di offerta clamorosa, ndr), ai tre potremmo aggiungere anche Ivan Perisic. Sull'esterno croato, che stasera a Tallinn tornerà in campo con la propria Nazionale indossando per la prima volta la fascia da capitano, ci sono tutte le grandi d'Inghilterra. In particolare il Manchester United di José Mourinho, a quanto sembra propenso a mettere sul piatto 40 milioni di euro, e il Liverpool di Jurgen Klopp.

Tra le fila dei 'Reds' il 44 nerazzurro ha uno 'sponsor' importante, il connazionale Dejan Lovren. Ai microfoni di 'Jutarnji', il centrale croato ha speso belle parole per l'ex Dinamo Zagabria caldeggiando il suo acquisto: "Ivan è un giocatore di grandissima qualità, il suo arrivo rendere il Liverpool ancora più forte. In questo club giocatori come lui sono sempre accolti a braccia aperte. Non so se la società lo stia trattando o meno - ha aggiunto il 27enne - ma Perisic ha già dimostrato tante volte le sue eccezionali capacità calcistiche, la sua qualità superiore e la sua intelligenza. Sarebbe il benvenuto in qualsiasi club".

R.A.