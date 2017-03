Calciomercato Juventus, il nonno di Meret: "Ecco dove giocherà"

28/03/2017 14:41

CALCIOMERCATO JUVENTUS MERET / Piace alla Juventus, è seguito dal Napoli, nonostante giochi in Serie B è approdato in Nazionale maggiore: Alex Meret ha dimostrato di avere le potenzialità per diventare un ottimo portiere ed è normale che sul suo conto si siano scatenate le voci di calciomercato. La squadra campione d'Italia tiene d'occhio Meret come possibile dopo Buffon, il Napoli pensa a lui per affidargli la porta del futuro, visto che anche Reina è in là con gli anni, intanto lui pensa a parare con la Spal e a godersi l'inattesa convocazione con la Nazionale maggiore.

Niente accenno al futuro nelle sue dichiarazioni, anche se dalla sua famiglia arrivano messaggi chiari al calciomercato Juventus. A mandarli è il nonno materno, Edo Vissa, che sul 'Messaggero Veneto' illustra i progetti di Alex per il futuro calcistico: "Uno come lui non si monta la testa, è un ragazzo serio. Mia figlia ha fatto il suo: dieci anni a portarlo su e giù per gli allenamenti, non ne saltava uno. Alla Spal sta benissimo. Prima di approdare in un grande club, vuole fare un anno all'Udinese".

Il futuro può attendere quindi per Meret che non ha nessuna fretta di approdare in una big e vuole fare un passo alla volta. Intanto però è difficile fermare l'interesse di chi ha intravisto in lui le potenzialità giuste per diventare un portiere di grande affidabilità: "E' un talento cristallino - ha affermato appena qualche giorno fa Bonato, direttore sportivo dell'Udinese - da crescere con le giuste attenzioni. Tutti i top club si sono informati".

Uno però più di tutti: "La Juventus è sempre attenta ai giovani italiani, è normale che segua anche Meret. Per il momento non abbiamo preso impegni con nessuno". Uno il giovane portiere però sembra averlo già preso: difendere la porta dell'Udinese prima di compiere il grande salto".

B.D.S.