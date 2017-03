Calciomercato Milan, conferme su Ghezzal. Ma c'è una nuova pretendente

28/03/2017 14:46

CALCIOMERCATO MILAN GHEZZAL / Sul Milan del futuro vi sono ancora grandi incertezze. Nonostante si avvicini il closing alla Sport Investment Lux di Yonghong Li e quindi il suo addio alla carica di amministratore delegato, Adriano Galliani e i suoi collaboratori più fidati tengono comunque d'occhio il calciomercato in cerca di affari. Come anticipato dalla nostra redazione nelle scorse settimane, tra i potenziali colpi a costo zero per il Milan è spuntato fuori il nome di Rachid Ghezzal, esterno d'attacco algerino non intenzionato a rinnovare il suo contratto col Lione in scadenza il prossimo 30 giugno. Per il classe '92 Ghezzal, che in questa stagione ha trovato meno spazio complice l'arrivo a gennaio dal Manchester United di Memphis Depay, la concorrenza è ampia: secondo 'Francefootball.fr' oltre a Monaco, Roma e Atletico Madrid, adesso sulle sue tracce ci sarebbe pure il Siviglia.

R.A.